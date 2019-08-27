Чемпион Европы 2004 года рассказал, какого мнения о Путине в Греции

Экс-защитник московского «Динамо» и сборной Греции Юркас Сейтаридис рассказал, что в Греции думают о президенте России Владимире Путине.

«Я в России не живу, но здесь у него хороший имидж. Насколько я знаю, Путин думает о людях, делает страну лучше и больше. Так о нём отзывается и греческая пресса — возможно, потому, что Россия сохраняет с нами отношения», — приводит слова Сейтаридиса Sport24.

Чемпион Европы 2004 года также признался, что русские люди привыкли преодолевать трудности и бороться.

«Все эти проблемы с государством, с деньгами, да и с погодой… У греков солнце каждый день — это хоть немного отгоняет тоску. Сначала русские кажутся холодными, жёсткими, но на самом деле приятные. Русский строгий и настороженный, только пока ты с ним не познакомишься поближе и не поговоришь», — добавил Сейтаридис.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш ожидает тяжёлую игру в ответной встрече квалификации с «Краснодаром».