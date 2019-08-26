Тренер «Олимпиакоса» ожидает тяжёлой игры против «Краснодара»

Несмотря на крупную победу над «Краснодаром» (4:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш ожидает тяжёлой игры на поле соперника.

«Завтра мы встретимся с очень сильным оппонентом на его территории. Наш соперник показал в прошлом матче очень качественную игру, потому «Краснодар» нельзя недооценивать. Нет полной уверенности в том, что мы сумеем повторим результат прошлого матча. «Краснодар» по-прежнему силён, завтра при любом составе соперника игра будет достаточно сложной и интересной», — сказал Мартинш на пресс-конференции.

Также тренер «Олимпиакоса» добавил, что большая часть игры в Греции была равной, а его команда сумела достичь положительного результата благодаря терпению.

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