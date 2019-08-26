Тренер «Олимпиакоса» ожидает тяжёлой игры против «Краснодара»

Короткая ссылка
Несмотря на крупную победу над «Краснодаром» (4:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш ожидает тяжёлой игры на поле соперника.
Тренер «Олимпиакоса» ожидает тяжёлой игры против «Краснодара»
  • РИА Новости

«Завтра мы встретимся с очень сильным оппонентом на его территории. Наш соперник показал в прошлом матче очень качественную игру, потому «Краснодар» нельзя недооценивать. Нет полной уверенности в том, что мы сумеем повторим результат прошлого матча. «Краснодар» по-прежнему силён, завтра при любом составе соперника игра будет достаточно сложной и интересной», — сказал Мартинш на пресс-конференции.

Также тренер «Олимпиакоса» добавил, что большая часть игры в Греции была равной, а его команда сумела достичь положительного результата благодаря терпению.

Ранее Черчесов рассказал, почему не посетил матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить