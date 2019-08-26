Черчесов рассказал, почему не посетил матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, чем руководствовался при принятии решения о пропуске матча седьмого тура Российской премьер-лиги в Краснодаре и посещении игры в Уфе с участием «Зенита».

«Ехал туда с определёнными мыслями и целями. Раз слетал, значит, так надо было. А в «Краснодаре» у нас кто играет? Только Петров? Лететь на «Локо» не было смысла, живу в десяти минутах от стадиона и вижу их постоянно. Насчёт «Зенита» скажу так: не всегда летишь смотреть на того, кто нравится, наоборот — убеждаешься, что оправданно не нравится», — пояснил Черчесов.

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