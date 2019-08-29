В «Зените» назвали свой клуб желанным соперником для остальных команд при жеребьёвке ЛЧ
- РИА Новости
На официальной странице «Зенита» в Twitter появилось новое описание: «Клуб, который все хотят заполучить в соперники при жеребьёвке Лиги чемпионов».
Помимо российской команды, в первой корзине также находятся английские «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси», итальянский «Ювентус», испанская «Барселона», немецкая «Бавария» и французский ПСЖ. Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится 29 августа в Монако.
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