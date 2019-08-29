Жирков отпраздновал день рождения на полигоне

Футболист «Зенита» Юрий Жирков отметил 36-й день рождения на военном полигоне.

«Мысль о том, что было бы круто отметить день рождения мужа на военном полигоне, появилась у меня несколько месяцев назад. Я заранее знала, что такой подарок ему понравится и запомнится на всю жизнь, знаю любовь Юры к военной тематике. Судя по тому, как радовался мой муж, сюрприз удался. Кстати, он до последнего не знал, куда мы едем и что его ожидает», — приводит слова супруги Жиркова, Инны, Star Hit.

На дне рождения футболист с друзьями ездили на военных машинах и танке, а вечером посидели у костра.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Сампдория» согласовали аренду Ригони.