Клопп: я понятия не имею, кто выиграет Лигу чемпионов

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не считает, что английские клубы будут доминировать в Лиге чемпионов сезона-2019/20.
Клопп: я понятия не имею, кто выиграет Лигу чемпионов
  • © Han Yan/Xinhua
  • globallookpress.com

«Группы будут невероятными. Я понятия не имею, кто выиграет Лигу чемпионов. Наши шансы такие же, как у остальных команд, их ничуть не больше. Я не считаю, что английские команды будут доминировать над остальными. Есть много качественных команд — «Ювентус», ПСЖ. Они точно навяжут борьбу», — цитирует Клоппа Goal.com.

В прошлом сезоне победу в Лиге чемпионов одержал «Ливерпуль», который в финале обыграл другого представителя Английской премьер-лиги — «Тоттенхэм» (2:0).

Ранее Клопп рассказал, когда может покинуть «Ливерпуль»

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