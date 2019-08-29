Клопп: я понятия не имею, кто выиграет Лигу чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не считает, что английские клубы будут доминировать в Лиге чемпионов сезона-2019/20.

«Группы будут невероятными. Я понятия не имею, кто выиграет Лигу чемпионов. Наши шансы такие же, как у остальных команд, их ничуть не больше. Я не считаю, что английские команды будут доминировать над остальными. Есть много качественных команд — «Ювентус», ПСЖ. Они точно навяжут борьбу», — цитирует Клоппа Goal.com.

В прошлом сезоне победу в Лиге чемпионов одержал «Ливерпуль», который в финале обыграл другого представителя Английской премьер-лиги — «Тоттенхэм» (2:0).

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