Клопп рассказал, когда может покинуть «Ливерпуль»

Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп рассказал, когда может покинуть команду.

«Не исключаю, что через пару-тройку лет я покину «Ливерпуль». Говорю вам об этом сейчас, чтобы потом это не стало сюрпризом», — приводит слова специалиста Bild.

При этом он подчеркнул, что работа в английском коллективе является волшебным периодом его жизни.

«Надеюсь, что так будет продолжаться максимально долго, но хочу быть готовым ко всему», — добавил Клопп.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. В прошлом сезоне мерсисайдцы стали победителями Лиги чемпионов и заняли второе место в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Ранее Клопп признался, что у «Ливерпуля» не было денег на переход футболиста Филиппе Коутиньо.