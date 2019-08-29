Гилерме — о жеребьёвке ЛЧ: мы должны быть готовы ко всему

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме заявил, что предпочёл бы встретиться с топ-клубами на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Нам всё равно, кто попадётся на групповом этапе, в таком турнире не может быть слабых соперников. Мы должны быть готовы ко всему. Если говорить о моих личных предпочтениях, то всегда интересно сыграть против топ-клубов: «Барселоны», «Манчестер Сити», ПСЖ», — сказал футболист «Известиям».

Жеребьёвка группового раунда Лиги чемпионов состоится 29 августа в Монако и начнётся в 19:00 мск.

Ранее Азмун заявил, что в Лиге чемпионов все команды великие.