Гилерме — о жеребьёвке ЛЧ: мы должны быть готовы ко всему

Короткая ссылка
Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме заявил, что предпочёл бы встретиться с топ-клубами на групповом этапе Лиги чемпионов.
Гилерме — о жеребьёвке ЛЧ: мы должны быть готовы ко всему
  • © РИА Новости

«Нам всё равно, кто попадётся на групповом этапе, в таком турнире не может быть слабых соперников. Мы должны быть готовы ко всему. Если говорить о моих личных предпочтениях, то всегда интересно сыграть против топ-клубов: «Барселоны», «Манчестер Сити», ПСЖ», — сказал футболист «Известиям».

Жеребьёвка группового раунда Лиги чемпионов состоится 29 августа в Монако и начнётся в 19:00 мск.

Ранее Азмун заявил, что в Лиге чемпионов все команды великие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить