«Аякс» обыграл АПОЭЛ и вышел в групповой этап ЛЧ

На своём поле амстердамский «Аякс» обыграл кипрский АПОЭЛ, завоевав путёвку в групповой раунд Лиги чемпионов.

Встреча, проходившая на «Амстердам Арене», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Голы в матче забили Эдсон Альварес и Душан Тадич.

«Аякс» продолжит путь в Лиге чемпионов на стадии группового этапа. АПОЭЛ вылетел в Лигу Европы.

В параллельных матчах бельгийский «Брюгге» обыграл австрийский ЛАСК со счётом 2:1, а чешская «Славия» оказалась сильнее «Клужа» — 1:0. Обе победившие команды также прошли в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что УЕФА не намерен наказывать «Црвену Звезду» за установку танка перед стадионом.