«Аякс» обыграл АПОЭЛ и вышел в групповой этап ЛЧ
Встреча, проходившая на «Амстердам Арене», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Голы в матче забили Эдсон Альварес и Душан Тадич.
«Аякс» продолжит путь в Лиге чемпионов на стадии группового этапа. АПОЭЛ вылетел в Лигу Европы.
В параллельных матчах бельгийский «Брюгге» обыграл австрийский ЛАСК со счётом 2:1, а чешская «Славия» оказалась сильнее «Клужа» — 1:0. Обе победившие команды также прошли в групповой этап Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что УЕФА не намерен наказывать «Црвену Звезду» за установку танка перед стадионом.