Мадрасо победил на пятом этапе «Вуэльты»

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Испанец Анхель Мадрасо из команды Burgos BH победил на пятом этапе шоссейной велогонки «Вуэльта».
Мадрасо победил на пятом этапе «Вуэльты»
  • © Yuzuru Sunada/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Велогонщик преодолел дистанцию в 170,7 км за 4:58:31. Вторым стал Йетсе Бол из команды Burgos BH, третье место у испанца Хосе Эррады (Cofidis).

В общем зачёте лидирует колумбиец Мигель Анхель Лопес Морено из команды Astana Pro Team (18:55:21), вторым идёт словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma), третьим — колумбиец Наиро Кинтана из Movistar.

Ранее сообщалось, что голландский велогонщик Якобсен выиграл четвёртый этап «Вуэльты».

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