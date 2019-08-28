Мадрасо победил на пятом этапе «Вуэльты»

Испанец Анхель Мадрасо из команды Burgos BH победил на пятом этапе шоссейной велогонки «Вуэльта».

Велогонщик преодолел дистанцию в 170,7 км за 4:58:31. Вторым стал Йетсе Бол из команды Burgos BH, третье место у испанца Хосе Эррады (Cofidis).

В общем зачёте лидирует колумбиец Мигель Анхель Лопес Морено из команды Astana Pro Team (18:55:21), вторым идёт словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma), третьим — колумбиец Наиро Кинтана из Movistar.

Ранее сообщалось, что голландский велогонщик Якобсен выиграл четвёртый этап «Вуэльты».