Голландский велогонщик Якобсен выиграл четвёртый этап «Вуэльты»
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Якобсен преодолел дистанцию 175,5 км за 4:04:16. Второе место у ирландского велогонщика команды Bora-Hansgrohe Сэма Беннетта, третьим стал немец Максимилиан Вальшайд из Team Sunweb. Россиянин Вячеслав Кузнецов (Katusha-Alpecin) финишировал 13-м.
В общем зачёте лидирует ирландец Николя Рош (Sunweb). Лучшим среди россиян является Сергей Чернецкий (Caja Rural — Seguros RGA) — 43-е место.
Ранее сообщалось, что Беннетт победил на третьем этапе веломногодневки «Вуэльта».