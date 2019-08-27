Голландский велогонщик Якобсен выиграл четвёртый этап «Вуэльты»

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Голландец Фабио Якобсен из команды Deceuninck — Quick Step победил на четвёртом этапе шоссейной многодневной гонки «Вуэльта».
Голландский велогонщик Якобсен выиграл четвёртый этап «Вуэльты»
  • © Fotoreporter Sirotti Stefano, vi/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Якобсен преодолел дистанцию 175,5 км за 4:04:16. Второе место у ирландского велогонщика команды Bora-Hansgrohe Сэма Беннетта, третьим стал немец Максимилиан Вальшайд из Team Sunweb. Россиянин Вячеслав Кузнецов (Katusha-Alpecin) финишировал 13-м.

В общем зачёте лидирует ирландец Николя Рош (Sunweb). Лучшим среди россиян является Сергей Чернецкий (Caja Rural — Seguros RGA) — 43-е место.

Ранее сообщалось, что Беннетт победил на третьем этапе веломногодневки «Вуэльта».

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