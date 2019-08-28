Первый тренер Сутормина заявил, что получил деньги от футболиста
- © Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
«Мы дружим с родителями Сутормина, общался с ними. Они взяли, приехали и всё сделали. Клуб тоже как-то поучаствовал. Миллион рублей я уже получил. Мне сейчас все звонят из-за этих денег. Лёха сделал хорошее дело, его никто не заставлял. Может, сейчас другие также не будут забывать», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».
Алексей Сутормин дважды менял клуб нынешним летом. Вначале 25-летний игрок перешёл из «Оренбурга» в «Рубин», а уже через девять дней стало известно о его трансфере в «Зенит».
Ранее сообщалось, что Сутормин передал миллион рублей своему первому тренеру.