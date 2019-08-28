СМИ: Сутормин передал миллион рублей своему первому тренеру

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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин перевёл миллион рублей своему первому тренеру Александру Грекову.
СМИ: Сутормин передал миллион рублей своему первому тренеру
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По информации «Спорт-Экспресса», 27 августа родители хавбека «Зенита» передали деньги бывшему наставнику спортсмена Грекову, у которого Сутормин занимался в СДЮШОР «Крылатское».

Сам футболист неделю назад пообещал перевести миллион рублей своему первому тренеру.

За свою карьеру Сутормин защищал цвета таких команд, как «Строгино», «Волгарь» и «Оренбург». Летом 2019 года он транзитом через «Рубин» перешёл в «Зенит». В составе санкт-петербургского коллектива провёл четыре матча, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Рубин» выручил от продажи картонной фигуры Сутормина больше, чем за трансфер игрока.

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