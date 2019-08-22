«Рубин» выручил от продажи картонной фигуры Сутормина больше, чем за трансфер игрока

Казанский «Рубин» продал картонную фигуру футболиста «Зенита» Алексея Сутормина на аукционе.

Как сообщает пресс-служба «Рубина», клуб продал на аукционе картонную фигуру бывшего игрока команды Алексея Сутормина за 85 тыс. рублей. Вырученные деньги клуб намерен направить на солидарные выплаты «тем, кому полагается».

Нынешним летом футболист перешёл из «Оренбурга» в «Рубин», однако через несколько дней стало известно о трансфере игрока в «Зенит». В СМИ появилась информация, что оба раза за переход Сутормина было заплачено 50 тыс. рублей.

Ранее «Рубин» выставил на продажу картонную фигуру Сутормина.