«Рубин» выставил на продажу картонную фигуру Сутормина
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- РИА Новости
«Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается! Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать», — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина» в Twitter.
25-летний полузащитник перешёл из «Оренбурга» в «Рубин» в конце июля, а уже в начале августа было объявлено о его трансфере в «Зенит».
Ранее СМИ опубликовали документ, подтверждающий трансфер Сутормина за 50 тыс. рублей.