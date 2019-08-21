«Рубин» выставил на продажу картонную фигуру Сутормина

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Казанский футбольный клуб «Рубин» выставил на аукцион необычный предмет, связанный с перешедшим в петербургский «Зенит» Алексеем Суторминым.
«Рубин» выставил на продажу картонную фигуру Сутормина
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается! Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать», — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина» в Twitter.

25-летний полузащитник перешёл из «Оренбурга» в «Рубин» в конце июля, а уже в начале августа было объявлено о его трансфере в «Зенит».

Ранее СМИ опубликовали документ, подтверждающий трансфер Сутормина за 50 тыс. рублей.

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