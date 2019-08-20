СМИ опубликовали документ, подтверждающий трансфер Сутормина за 50 тысяч рублей

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В сети появился документ, который подтверждает факт того, что «Рубин» заплатил «Оренбургу» за трансфер полузащитника Алексея Сутормина 50 тыс. рублей.
СМИ опубликовали документ, подтверждающий трансфер Сутормина за 50 тысяч рублей
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Соответствующий документ с подписью генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова опубликовало издание «Бизнес Online».

Отмечается, что такое же письмо есть со стороны петербургского «Зенита» с аналогичной суммой.

25-летний полузащитник перешёл из «Оренбурга» в «Рубин» в конце июля, а уже в начале августа было объявлено о его трансфере в «Зенит».

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с суммой трансферов Сутормина.

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