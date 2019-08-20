СМИ опубликовали документ, подтверждающий трансфер Сутормина за 50 тысяч рублей

В сети появился документ, который подтверждает факт того, что «Рубин» заплатил «Оренбургу» за трансфер полузащитника Алексея Сутормина 50 тыс. рублей.

Соответствующий документ с подписью генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова опубликовало издание «Бизнес Online».

Отмечается, что такое же письмо есть со стороны петербургского «Зенита» с аналогичной суммой.

25-летний полузащитник перешёл из «Оренбурга» в «Рубин» в конце июля, а уже в начале августа было объявлено о его трансфере в «Зенит».

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с суммой трансферов Сутормина.