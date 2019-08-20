СМИ опубликовали документ, подтверждающий трансфер Сутормина за 50 тысяч рублей
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- РИА Новости
Соответствующий документ с подписью генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова опубликовало издание «Бизнес Online».
Отмечается, что такое же письмо есть со стороны петербургского «Зенита» с аналогичной суммой.
25-летний полузащитник перешёл из «Оренбурга» в «Рубин» в конце июля, а уже в начале августа было объявлено о его трансфере в «Зенит».
Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с суммой трансферов Сутормина.
Нарыл такую бумагу. Наслаждайтесь. По ссылке текст, который все объяснит. https://t.co/axlRYFIywkpic.twitter.com/8Aig82jgEX— Ваня Карпов (@OnooQ) August 20, 2019