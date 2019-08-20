Червиченко прокомментировал ситуацию с суммой трансферов Сутормина

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Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, согласно которой петербургский «Зенит» и казанский «Рубин» заплатили за переход полузащитника Алексея Сутормина по 50 тыс. рублей.
Червиченко прокомментировал ситуацию с суммой трансферов Сутормина
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Не скажу, что Сутормин — дорогой игрок, но точно не стоит 50 тыс. рублей. Будем честны, у нас около половины происходящего в футболе относится к теневой ситуации в финансовом плане. Не думаю, что надо чему-то удивляться», — приводит слова эксперта Sport24.

По его словам, какие-то финансовые игры при переходах футболистов являются самым безобидным явлением российского футбола. Тем не менее он уверен, что «Рубин» должен извлечь какой-то бонус от перехода.

«Не знаю, зачем так сделали, логичнее было бы поставить миллион рублей, это небольшие деньги для «Зенита», тем более там дорогостоящие трансферы. С такой суммой было бы гораздо меньше вопросов и гораздо больше логики», — добавил Червиченко.

25-летний полузащитник перешёл из «Оренбурга» в «Рубин» в конце июля, а уже в начале августа было объявлено о его трансфере в «Зенит».

Ранее бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о ситуации с трансферами футболиста Сутормина.

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