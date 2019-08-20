Гергус высказался о ситуации с трансферами футболиста Сутормина

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал информацию, согласно которой петербургский «Зенит» и казанский «Рубин» заплатили за переход полузащитника Алексея Сутормина по 50 тыс. рублей.

«По истории с Суторминым тяжело давать какую-то оценку, но я допускаю, что бывают какие-то заниженные отпускные за футболиста. Бывает так, что подобный транш не имеет связи с сумой трансфера, школа от этого не пострадает», — цитирует функционера Sport24.

Он выразил мнение, что школа, воспитавшая игрока, защищена тем, что всегда существует фиксированная сумма, которую она должна получить за спортсмена. Клуб же, по его мнению, осознано пошёл на такую заниженную цену. Тем не менее он сказал, что ему не понятно, зачем это было сделано.

«Клуб должен быть заинтересован, чтобы сумма была приближена к рыночной изначально. Иначе выглядит это как уклонение от чего-то», — добавил Геркус.

25-летний полузащитник перешёл из «Оренбурга» в «Рубин» в конце июля, а уже в начале августа было объявлено о его трансфере в «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Рубин» заплатили за переход Сутормина по 50 тыс. рублей.