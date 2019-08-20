СМИ: «Зенит» и «Рубин» заплатили за переход Сутормина по 50 тысяч рублей

Трансфер полузащитника Алексея Сутормина из «Оренбурга» обошёлся «Рубину» и «Зениту» в 50 тыс. рублей.

«В РФПЛ, как и в КХЛ, существует электронная система регистрации переходов, там отображается сумма и детали трансфера. И знаете что? «Рубин» заплатил за Сутормина 50 тыс. рублей. И «Зенит» тоже заплатил за Сутормина 50 тыс. рублей. У меня просьба к футбольным клубам «Оренбург», «Рубин», «Зенит», а также к Российской футбольной премьер-лиге вместе с Российским футбольным союзом: скажите, пожалуйста, как в современном мире бизнес-отношений футболист, чья рыночная цена плюс-минус 120 млн рублей, переходит за 50 тыс.?» — написал в своём Telegram-канале журналист Василий Конов.

25-летний полузащитник перешёл из «Оренбурга» в «Рубин» в конце июля, а уже в начале августа было объявлено о его трансфере в «Зенит».

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом «Севильи».