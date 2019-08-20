СМИ: ЦСКА интересуется футболистом «Севильи»
Об этом сообщает El Desmarque.
По информации издания, это не единственный вариант продолжения карьеры для игрока. Отмечается, что летом им уже интересовались «Аталанта», «Вальядолид» и «Валенсия», но Гомез отказал всем трём клубам.
Тем не менее футболист всё же хочет покинуть «Севилью» из-за нехватки игрового времени, а андалусийцы в свою очередь намерены продать защитника не менее чем за €5,4 млн.
В прошлом сезоне Гомез провёл 32 матча в испанской Примере.
Ранее агент подтвердил интерес ЦСКА к футболисту «Монако» Юссефу Аит-Беннассеру.