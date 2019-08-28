Промокший журналист «Матч ТВ»: в понедельник в шутку взял с собой на футбол фен

Корреспондент «Матч ТВ» Евгений Евневич, попавший под струю системы полива газона перед матчем 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Ахмат», рассказал, как на эпизод отреагировали его коллеги.

«Это было воскресенье, поэтому в студии работало не так много людей. Но на следующий день я в шутку взял с собой на футбол фен, тем самым спровоцировав целый фонтан подколов. Мол, больше я без него никуда не поеду, потому что можно серьёзно пострадать и промокнуть», — заявил Евневич в интервью RT.

Эпизод произошёл в преддверии матча ЦСКА — «Ахмат». Журналист вёл прямой эфир с бровки поля, когда включилась система автоматического полива газона.

Ранее Евневич рассказал, как его облило водой в прямом эфире.