Промокший журналист «Матч ТВ»: в понедельник в шутку взял с собой на футбол фен
- @eugen_evnevich / Instagram
«Это было воскресенье, поэтому в студии работало не так много людей. Но на следующий день я в шутку взял с собой на футбол фен, тем самым спровоцировав целый фонтан подколов. Мол, больше я без него никуда не поеду, потому что можно серьёзно пострадать и промокнуть», — заявил Евневич в интервью RT.
Эпизод произошёл в преддверии матча ЦСКА — «Ахмат». Журналист вёл прямой эфир с бровки поля, когда включилась система автоматического полива газона.
Ранее Евневич рассказал, как его облило водой в прямом эфире.