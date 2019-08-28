Корреспондент об экстремальном прямом эфире: это не было постановкой
- @eugen_evnevich / Instagram
«Но на самом деле просто одновременно сошлось множество факторов. Во-первых, я не думал, что полив газона включится за полтора часа до матча. Такого никогда не было. Во-вторых, нужно понимать, система — не дядька со шлангом и не огромная машина. Это мелкие устройства, которые трудно заметить на траве. Они просто поднимаются и начинают работать. Если бы всё было так легко, каждый тур кто-то бы это делал», — рассказал корреспондент в интервью RT.
Он добавил, что изначально находился в другой точке, однако затем принял решение встать на это место.
«Но пока готовились к включению, солнце начало светить в лицо и оператор предложил поменять место. Наверное, можно было бы и уйти, но в прямом эфире мне такая мысль в голову не пришла», — заключил Евневич.
Ранее Евневич рассказал, как сушил вещи после прямого эфира.