Промокший журналист «Матч ТВ» рассказал, как сушил вещи после прямого эфира

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Корреспондент телеканала «Матч ТВ» Евгений Евневич рассказал, как сушил вещи после того, как попал под струю системы полива газона перед матчем седьмого тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат».
Промокший журналист «Матч ТВ» рассказал, как сушил вещи после прямого эфира
  • @eugen_evnevich / Instagram

«На удивление не простудился, хотя после того, как меня облили водой, не имел возможности переодеться. Было очень смешно, когда пришлось в туалете при стадионе сушить голову и каждую вещь по отдельности. Даже не представляю, о чём думали люди, которые заставали меня за этим занятием», — заявил журналист в интервью RT.

Однако он добавил, что его попытки полностью высушить вещи не увенчались успехом. 

«До конца дня я фактически оставался мокрым: отработал в микст-зоне, сходил на пресс-конференцию, потом поехал в студию. Вернувшись после полуночи домой, обнаружил, что одежда всё ещё слегка влажная. Не понимаю, что это за вода такая на армейском стадионе», — добавил Евневич.

Эпизод произошёл в преддверии матча седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом». Корреспондент вёл прямой репортаж с кромки поля, и в это время на поле включилась система автоматического полива газона.

Ранее бывший глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что журналисты снижают привлекательность судейской профессии.

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