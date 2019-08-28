Промокший журналист «Матч ТВ» рассказал, как сушил вещи после прямого эфира

Корреспондент телеканала «Матч ТВ» Евгений Евневич рассказал, как сушил вещи после того, как попал под струю системы полива газона перед матчем седьмого тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат».

«На удивление не простудился, хотя после того, как меня облили водой, не имел возможности переодеться. Было очень смешно, когда пришлось в туалете при стадионе сушить голову и каждую вещь по отдельности. Даже не представляю, о чём думали люди, которые заставали меня за этим занятием», — заявил журналист в интервью RT.

Однако он добавил, что его попытки полностью высушить вещи не увенчались успехом.

«До конца дня я фактически оставался мокрым: отработал в микст-зоне, сходил на пресс-конференцию, потом поехал в студию. Вернувшись после полуночи домой, обнаружил, что одежда всё ещё слегка влажная. Не понимаю, что это за вода такая на армейском стадионе», — добавил Евневич.

Эпизод произошёл в преддверии матча седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом». Корреспондент вёл прямой репортаж с кромки поля, и в это время на поле включилась система автоматического полива газона.

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