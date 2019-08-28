Спаич обратился к болельщикам на русском после вылета из Лиги чемпионов
- © Peter Steffen/dpa
- globallookpress.com
«Это была сумасшедшая поддержка! Мы верили, но пропущенный мяч всё поменял. Вы, болельщики, и этот клуб должны быть в Лиге чемпионов! Если не в этом году, то в следующих! Спасибо вам большое!» — написал Спаич в Instagram.
В ответном матче раунда плей-офф ЛЧ «Краснодар» уступил «Олимпиакосу» — 1:2 и вылетел из главного еврокубка. В первой игре южане потерпели разгромное поражение — 0:4.
Ранее СМИ сообщили, что «Краснодар» договорился с «Рубином» о трансфере Сорокина.
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#fckrasnodar#dissapointment#championsleague это было сумасшедшая поддержка,мы верили но этот пропущенный мяч все поменял 😔 вы,болельщики и этот клуб должны быть в Лиге Чемпионов! Если нет в этом году тогда в следующих ! Спасибо вам большое! ❤️🙌🏻🐃✅ Thank you so much for amazing support,you deserve to be in CL ! We was unlucky yesterday that early conceded goal killed the game.. This club need to continue with growing up and I’m sure that CL will be in Krasnodar very very soon!