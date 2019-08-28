Спаич обратился к болельщикам на русском после вылета из Лиги чемпионов

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Сербский защитник «Краснодара» Урош Спаич обратился к болельщикам на русском языке после вылета команды из Лиги чемпионов.
Спаич обратился к болельщикам на русском после вылета из Лиги чемпионов
  • © Peter Steffen/dpa
  • globallookpress.com

«Это была сумасшедшая поддержка! Мы верили, но пропущенный мяч всё поменял. Вы, болельщики, и этот клуб должны быть в Лиге чемпионов! Если не в этом году, то в следующих! Спасибо вам большое!» — написал Спаич в Instagram.

В ответном матче раунда плей-офф ЛЧ «Краснодар» уступил «Олимпиакосу» — 1:2 и вылетел из главного еврокубка. В первой игре южане потерпели разгромное поражение — 0:4.

Ранее СМИ сообщили, что «Краснодар» договорился с «Рубином» о трансфере Сорокина.

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#fckrasnodar#dissapointment#championsleague это было сумасшедшая поддержка,мы верили но этот пропущенный мяч все поменял 😔 вы,болельщики и этот клуб должны быть в Лиге Чемпионов! Если нет в этом году тогда в следующих ! Спасибо вам большое! ❤️🙌🏻🐃✅ Thank you so much for amazing support,you deserve to be in CL ! We was unlucky yesterday that early conceded goal killed the game.. This club need to continue with growing up and I’m sure that CL will be in Krasnodar very very soon!

Публикация от Uroš Spajić (@uros_spajic)

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