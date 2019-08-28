Спаич обратился к болельщикам на русском после вылета из Лиги чемпионов

Сербский защитник «Краснодара» Урош Спаич обратился к болельщикам на русском языке после вылета команды из Лиги чемпионов.

«Это была сумасшедшая поддержка! Мы верили, но пропущенный мяч всё поменял. Вы, болельщики, и этот клуб должны быть в Лиге чемпионов! Если не в этом году, то в следующих! Спасибо вам большое!» — написал Спаич в Instagram.

В ответном матче раунда плей-офф ЛЧ «Краснодар» уступил «Олимпиакосу» — 1:2 и вылетел из главного еврокубка. В первой игре южане потерпели разгромное поражение — 0:4.

Ранее СМИ сообщили, что «Краснодар» договорился с «Рубином» о трансфере Сорокина.