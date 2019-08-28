Американский баскетболист сравнил Москву с Лос-Анджелесом

Защитник баскетбольного ЦСКА Рон Бэйкер поделился первыми впечатлениями о Москве и окружающих его в столице России людях.

«Первое, что рождается в голове у американцев, когда они слышат о России: «Это наши враги». Так уж сложилось, что многие мои соотечественники воспитаны в духе фильма про Рокки Бальбоа, когда спортивная драма разыгрывается на фоне событий холодной войны. С тех пор многое изменилось, тем не менее у многих американцев ваша страна по-прежнему ассоциируется с чем-то опасным», — приводят слова Бэйкера «Известия».

По словам защитника, у него на родине Россию по-прежнему воспринимают по образам из фильмов про Рокки и относятся с негативом. При этом Рон подчеркнул, что сам настроен оптимистично и готов открывать для себя новые горизонты.

«Первое впечатление — Москва похожа на Лос-Анджелес. Оба этих города состоят из многих районов, которые не похожи друг на друга. Также за последние годы оба мегаполиса значительно расширились. Ещё мне бросилось в глаза похожее сочетание исторических зданий с новыми архитектурными постройками», — добавил Бэйкер.

Ранее легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант и Шакил О’Нил, выступавшие за «Лос-Анджелес Лейкерс», обменялись критическими высказываниями в адрес друг друга.