Легенды НБА Брайант и О’Нил раскритиковали друг друга

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Легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант и Шакил О’Нил, выступавшие за «Лос-Анджелес Лейкерс», обменялись критическими высказываниями в адрес друг друга.
Легенды НБА Брайант и О’Нил раскритиковали друг друга
  • © via www.imago-images.de/www.imago-images.de
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«Шак мог стать величайшим игроком всех времён. И он сам вам расскажет об этом первым. Если бы Шак ходил в зал, у меня было бы 12 перстней! Я сам ему всегда говорю: «Если бы не твоя ленивая задница! Если бы ты был в форме!» — заявил Брайант в интервью Valuetainment.

О’Нил в комментариях под записью в Instagram со словами Брайанта ответил на такое высказывание своего бывшего одноклубника: «Кобе, у тебя было бы 12 перстней, если бы ты пасовал мяч, особенно в финале против «Детройта». Мне бы не поставили статую рядом с ареной, если бы я не старался на тренировках».

В активе О’Нила четыре титула чемпиона НБА, три из которых он завоевал с «Лейкерс», и ещё один в составе «Майами Хит». Брайант, всю карьеру игравший в клубе из Лос-Анджелеса, пять раз стал чемпионом лиги.

Ранее сообщалось, что пятикратный чемпион и легенда НБА снялся в рекламе российской авиакомпании.

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