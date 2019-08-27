Пятикратный чемпион и легенда НБА снялся в рекламе российской авиакомпании

Прославленный американский баскетболист Коби Брайант принял участие в съёмках рекламного ролика российской авиакомпании «Аэрофлот».

Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале авиаперевозчика.

«Аэрофлот» — является официальной авиакомпанией чемпионата мира 2019 года, послом которого является Брайант.

В активе 41-летнего Брайанта, всю карьеру выступавшего за «Лос-Анджелес Лейкерс» пять титулов чемпиона НБА, два золота Олимпийских игр — 2008 и 2012 годов, а также золото чемпионата мира 2007 года, прошедшего в Лас-Вегасе.

Мировое первенство пройдёт с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу крупно проиграла Аргентине в товарищеском матче.