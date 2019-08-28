Борзаковский: тренер вручил мне флаг, но я был в полуобморочном состоянии

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Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м Юрий Борзаковский вспомнил, что делал после исторической победы в Афинах.
Борзаковский: тренер вручил мне флаг, но я был в полуобморочном состоянии
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«Сдал допинг-контроль, анализ крови, а на следующий день к обеду вышел на тренировки, потому что были ещё старты. Но через день вернулся домой и понял, что больше нет смысла делать старты. Я был на разрыв у телекомпаний, нужно было везде присутствовать. Тогда отказался от соревнований, чтобы дать возможность всем пообщаться вдоволь и посвятить свою победу стране», — заявил Борзаковский в интервью RT.

По словам нынешнего тренера сборной России по лёгкой атлетике, он получил массу сообщений от друзей, но первым его поздравил наставник.

«Когда я финишировал, на дорожку выбежал наш старший тренер, вручил мне флаг, пока я был в полуобморочном состоянии. Пошёл делать круг почёта и нашёл Евстратова, получил поздравления от него. После допинг-контроля меня ещё поздравил весь тренерский штаб сборной, и уже потом были тысячи звонков от близких, друзей. Было приятно», — добавил Борзаковский.

Ранее Борзаковский рассказал, как готовился к Играм в Афинах.

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