Борзаковский вспомнил, как готовился к ОИ-2004 в пионерском лагере

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Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский рассказал, как готовился к Играм в Афинах.
Борзаковский вспомнил, как готовился к ОИ-2004 в пионерском лагере
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Всё проходило традиционно. Мы вели подготовку в разных местах. Главный сбор прошёл в Чебоксарах — в пионерском лагере «Росинка» на противоположном берегу Волги. Основную часть тренировок перед Олимпийскими играми я провёл именно там. А до этого готовились в Киргизии, Кисловодске, был ещё сбор в Туле непосредственно перед вылетом в Афины. Всё сложилось идеально, мы подошли к 100%-ному пику формы», — рассказал Борзаковский в интервью RT.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о желании залить каток в Русском доме на летней Олимпиаде 2020 года в японском Токио.

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