Борзаковский вспомнил, как готовился к ОИ-2004 в пионерском лагере

Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский рассказал, как готовился к Играм в Афинах.

«Всё проходило традиционно. Мы вели подготовку в разных местах. Главный сбор прошёл в Чебоксарах — в пионерском лагере «Росинка» на противоположном берегу Волги. Основную часть тренировок перед Олимпийскими играми я провёл именно там. А до этого готовились в Киргизии, Кисловодске, был ещё сбор в Туле непосредственно перед вылетом в Афины. Всё сложилось идеально, мы подошли к 100%-ному пику формы», — рассказал Борзаковский в интервью RT.

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