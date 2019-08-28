Российский бегун Дементьев отстранён на четыре года за допинг

Российский бегун Андрей Дементьев был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом информирует пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВФЛА, в допинг-пробе Дементьева от 8 июня 2019 года были обнаружены следы использования андростерона, тестостерона экзогенного происхождения, 5aAdiol, 5bAdiol.

Отмечается, что срок отстранения атлета будет отсчитываться с 14 августа 2019 года.

Ранее сообщалось, что белорусская спортсменка Марина Арзамасова, обладательница золотой медали в беге на 800 метров на чемпионате мира 2015 года, временно отстранена от выступления на международных соревнованиях за нарушение антидопинговых правил.