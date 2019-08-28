Российский бегун Дементьев отстранён на четыре года за допинг

Короткая ссылка
Российский бегун Андрей Дементьев был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Российский бегун Дементьев отстранён на четыре года за допинг
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВФЛА, в допинг-пробе Дементьева от 8 июня 2019 года были обнаружены следы использования андростерона, тестостерона экзогенного происхождения, 5aAdiol, 5bAdiol. 

Отмечается, что срок отстранения атлета будет отсчитываться с 14 августа 2019 года.

Ранее сообщалось, что белорусская спортсменка Марина Арзамасова, обладательница золотой медали в беге на 800 метров на чемпионате мира 2015 года, временно отстранена от выступления на международных соревнованиях за нарушение антидопинговых правил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить