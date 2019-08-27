Чемпионка мира в беге из Белоруссии временно отстранена за допинг
- РИА Новости
Как сообщается на официальной странице Athletic Integrity Unit (AIU) в Twitter, Арзамасова подозревается в употреблении запрещённых препаратов.
В связи с этим спортсменка временно отстранена от выступления на турнирах под эгидой Международной ассоциации легкоатлетичеких федераций (IAAF).
Белорусская спортсменка является чемпионкой мира 2014 года, обладательницей серебряной медали Европейских игр 2019 года, а также бронзовым призёром первенства планеты в помещении.
Ранее полузащитник курского футбольного клуба «Авангард» Дмитрий Коробов избежал серьёзных санкций за нарушение антидопинговых правил.