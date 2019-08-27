Чемпионка мира в беге из Белоруссии временно отстранена за допинг

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Белорусская спортсменка Марина Арзамасова, обладательница золотой медали в беге на 800 метров на чемпионате мира 2015 года, временно отстранена от выступления на международных соревнованиях за нарушение антидопинговых правил.
Чемпионка мира в беге из Белоруссии временно отстранена за допинг
  • РИА Новости

Как сообщается на официальной странице Athletic Integrity Unit (AIU) в Twitter, Арзамасова подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

В связи с этим спортсменка временно отстранена от выступления на турнирах под эгидой Международной ассоциации легкоатлетичеких федераций (IAAF).

Белорусская спортсменка является чемпионкой мира 2014 года, обладательницей серебряной медали Европейских игр 2019 года, а также бронзовым призёром первенства планеты в помещении.

Ранее полузащитник курского футбольного клуба «Авангард» Дмитрий Коробов избежал серьёзных санкций за нарушение антидопинговых правил.

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