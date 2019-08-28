Рябинский не исключил возможность боя между Ковалёвым и Биволом

Короткая ссылка
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский высказал мнение о возможности проведения объединительного боя между россиянами Сергеем Ковалёвым и Дмитрием Биволом.
Рябинский не исключил возможность боя между Ковалёвым и Биволом
  • globallookpress.com

«Это было бы вполне возможно. Рано или поздно придётся выяснять, кто сильнее, и встречаться на ринге. Если получится, что мы к такому бою подойдём, то будем его организовывать», — приводит слова Рябинского ТАСС.

36-летний Ковалёв владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом тяжёлом весе с показателями 34 победы, три поражения и одна ничья. 28-летний Бивол является чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super аналогичной категории. В его послужном списке 16 побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Бивол заинтересован в объединительных боях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить