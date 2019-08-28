Рябинский не исключил возможность боя между Ковалёвым и Биволом

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский высказал мнение о возможности проведения объединительного боя между россиянами Сергеем Ковалёвым и Дмитрием Биволом.

«Это было бы вполне возможно. Рано или поздно придётся выяснять, кто сильнее, и встречаться на ринге. Если получится, что мы к такому бою подойдём, то будем его организовывать», — приводит слова Рябинского ТАСС.

36-летний Ковалёв владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом тяжёлом весе с показателями 34 победы, три поражения и одна ничья. 28-летний Бивол является чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super аналогичной категории. В его послужном списке 16 побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Бивол заинтересован в объединительных боях.