Чемпион WBA Бивол заинтересован в объединительных боях

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал о желании проводить объединительные бои.

По словам менеджера 28-летнего россиянина — Вадима Корнилова, которые передаёт ТАСС, его клиент уже давно желает провести подобный поединок.

«Он на самом деле один из немногих, кто реально имеет на это все возможности. Говорят об объединениях все, но Бивол сейчас может выступить с любым соперником на любом из телеканалов, особенно если бой достаточно серьёзный и интересный», — добавил менеджер.

В активе Бивола 16 побед на профессиональном ринге и ни одного поражения. Последний на данный момент поединок он провёл в марте 2019 года, одержав победу нокаутом над американцем Джо Смитом.

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