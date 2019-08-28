Промоутер Ковалёва рассказала о переговорах по бою с Альваресом

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Промоутер чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва Кэти Дува рассказала, в какой стадии находятся переговоры с обладателем поясов Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.
Промоутер Ковалёва рассказала о переговорах по бою с Альваресом
  • © Сергей Ковалев / Instagram

«Мы не говорили, что не рассматриваем 2 ноября. Но вопрос в том, что пока нам не предложили бой с Альваресом. Если предложение не поступит, Сергей будет и дальше отдыхать с семьёй. Я не планирую вытаскивать Ковалёва из России, если команда Канело нам ничего не предложит. Пока же мяч на стороне Альвареса», — приводит слова Дувы BoxingScene.

По информации СМИ, Альварес планирует выйти на ринг 2 ноября, однако эта дата не устраивает 36-летнего россиянина.

Ковалёв отказался от боя с Альваресом из-за поединка с британцем Энтони Ярдом, который прошёл 24 августа и завершился победой россиянина нокаутом в 11-м раунде.

Ранее сообщалось, что промоутеры Ярда не рассматривают перспективу реванша с Ковалёвым.

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