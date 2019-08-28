Канадский теннисист рассказал, за счёт чего обыграл Хачанова на US Open
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«Я сыграл на очень высоком уровне. Я здорово выполнил план на игру. Он заключался в том, что нужно действовать очень агрессивно, как только появляется возможность», — приводит слова Поспишила пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Он отметил, что Хачанов — очень опасный соперник, особенно когда у него есть время для подготовки удара.
«Я пытался уверенно играть с форхенда, хорошо подавать. Это мне удавалось по большей части. В этом матче потребовалось приложить много усилий. Рад, что всё же смог вырвать победу», — добавил 29-летний канадец.
Хачанов в без десяти минут четырёхчасовом противостоянии проиграл канадцу Вашеку Поспишилу с итоговым счётом 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6 и завершил выступление на турнире.
Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль назвал сюрпризом вылет Хачанова в первом круге US Open.