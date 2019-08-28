Канадский теннисист рассказал, за счёт чего обыграл Хачанова на US Open

Канадец Вашек Поспишил прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в матче первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

«Я сыграл на очень высоком уровне. Я здорово выполнил план на игру. Он заключался в том, что нужно действовать очень агрессивно, как только появляется возможность», — приводит слова Поспишила пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Он отметил, что Хачанов — очень опасный соперник, особенно когда у него есть время для подготовки удара.

«Я пытался уверенно играть с форхенда, хорошо подавать. Это мне удавалось по большей части. В этом матче потребовалось приложить много усилий. Рад, что всё же смог вырвать победу», — добавил 29-летний канадец.

Хачанов в без десяти минут четырёхчасовом противостоянии проиграл канадцу Вашеку Поспишилу с итоговым счётом 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6 и завершил выступление на турнире.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль назвал сюрпризом вылет Хачанова в первом круге US Open.