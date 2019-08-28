Надаль назвал сюрпризом вылет Хачанова в первом круге US Open

Короткая ссылка
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал вылет россиянина Карена Хачанова после первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Надаль назвал сюрпризом вылет Хачанова в первом круге US Open
  • © David Kirouac/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Хачанов проиграл? Это теннис. Это всё, что я могу сказать. Когда начинаешь выступление на турнире, то встречаешься с непростыми соперниками. Нужно выходить на корт и уважать каждого оппонента. Я вышел на игру против сильного соперника и знал, что должен сыграть хорошо для победы. Если сыграешь плохо, можешь проиграть. Конечно, поражение Карена — это сюрприз», — приводит слова Надаля пресс-служба турнира.

Хачанов в без десяти минут четырёхчасовом противостоянии проиграл канадцу Вашеку Поспишилу с итоговым счётом 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6 и завершил выступление на турнире.

Ранее Андрей Рублёв признался, что ему непросто далась победа над Стефаносом Циципасом на US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить