Надаль назвал сюрпризом вылет Хачанова в первом круге US Open

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал вылет россиянина Карена Хачанова после первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

«Хачанов проиграл? Это теннис. Это всё, что я могу сказать. Когда начинаешь выступление на турнире, то встречаешься с непростыми соперниками. Нужно выходить на корт и уважать каждого оппонента. Я вышел на игру против сильного соперника и знал, что должен сыграть хорошо для победы. Если сыграешь плохо, можешь проиграть. Конечно, поражение Карена — это сюрприз», — приводит слова Надаля пресс-служба турнира.

Хачанов в без десяти минут четырёхчасовом противостоянии проиграл канадцу Вашеку Поспишилу с итоговым счётом 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6 и завершил выступление на турнире.

Ранее Андрей Рублёв признался, что ему непросто далась победа над Стефаносом Циципасом на US Open.