Теннисист Кирьос заявил, что в ATP много коррупции

Австралийский теннисист Ник Кирьос, комментируя свой дисциплинарный штраф на турнире в американском Цинциннати, заявил о коррумпированности Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Почему мы говорим о том, что произошло три недели назад, когда я только что разделал кого-то в первом раунде US Open? В любом случае в ATP довольно много коррупции. Меня это вообще не волнует», — приводит слова Кирьоса The Guardian.

24-летний австралиец был оштрафован на $113 тыс. за поведение в матче второго круга с россиянином Кареном Хачановым.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль назвал сюрпризом вылет Хачанова в первом круге US Open.