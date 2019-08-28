Теннисист Кирьос заявил, что в ATP много коррупции

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Австралийский теннисист Ник Кирьос, комментируя свой дисциплинарный штраф на турнире в американском Цинциннати, заявил о коррумпированности Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Теннисист Кирьос заявил, что в ATP много коррупции
  • © Wally Nell/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Почему мы говорим о том, что произошло три недели назад, когда я только что разделал кого-то в первом раунде US Open? В любом случае в ATP довольно много коррупции. Меня это вообще не волнует», — приводит слова Кирьоса The Guardian.

24-летний австралиец был оштрафован на $113 тыс. за поведение в матче второго круга с россиянином Кареном Хачановым.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль назвал сюрпризом вылет Хачанова в первом круге US Open.

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