Теннисист Кирьос заявил, что в ATP много коррупции
- © Wally Nell/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Почему мы говорим о том, что произошло три недели назад, когда я только что разделал кого-то в первом раунде US Open? В любом случае в ATP довольно много коррупции. Меня это вообще не волнует», — приводит слова Кирьоса The Guardian.
24-летний австралиец был оштрафован на $113 тыс. за поведение в матче второго круга с россиянином Кареном Хачановым.
Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль назвал сюрпризом вылет Хачанова в первом круге US Open.