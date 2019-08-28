Борзаковский рассказал, как провёл день перед победой на ОИ

Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м Юрий Борзаковский в подробностях рассказал, как провёл день перед победой на соревнованиях в Афинах.

«Очень хорошо помню всё, что было перед стартом. Накануне я плохо спал из-за урагана. Я человек метеозависимый и всю ночь проворочался. Думал, что отосплюсь днём, всё равно же финал был запланирован на поздний вечер. Но снова было тяжело уснуть, потому что начался предстартовый мандраж», — признался Борзаковский в интервью RT.

По словам спортсмена, расслабиться ему помогли мысли о сыне.

«Я тогда представил, что с ним гуляю где-то по лесу, и моментально отключился. Проспал три часа, сам встал без будильника, выспался и поехал на стадион с полной уверенностью, что смогу себя реализовать», — добавил атлет.

Ранее Борзаковский вспомнил, как готовился к Олимпийским играм 2004 года в пионерском лагере.