Баскетболист Рон Бэйкер прокомментировал свой переход в ЦСКА

Короткая ссылка
Защитник баскетбольного ЦСКА Рон Бэйкер в беседе с «Известиями» прокомментировал свой переход в московскую команду.
Баскетболист Рон Бэйкер прокомментировал свой переход в ЦСКА
  • © Travis Heying/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я долго не раздумывал над предложением московского клуба. Можно сказать, это было спонтанное решение», — заявил он.

По словам спортсмена, он разговаривал с главным тренером Димитрисом Итудисом и капитаном Кайлом Хайнсом, которые рассказали об истории клуба и возможности бороться за главные трофеи европейского баскетбола.

Как отметил Бэйкер, он решил не упускать такой шанс и присоединиться к действующим чемпионам Евролиги.

«Я буду играть во второй по силе лиге в мире», — добавил он.

Ранее сообщалось, что американский баскетболист Коби Брайант принял участие в съёмках рекламного ролика российской авиакомпании «Аэрофлот».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить