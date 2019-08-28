Баскетболист Рон Бэйкер прокомментировал свой переход в ЦСКА

Защитник баскетбольного ЦСКА Рон Бэйкер в беседе с «Известиями» прокомментировал свой переход в московскую команду.

«Я долго не раздумывал над предложением московского клуба. Можно сказать, это было спонтанное решение», — заявил он.

По словам спортсмена, он разговаривал с главным тренером Димитрисом Итудисом и капитаном Кайлом Хайнсом, которые рассказали об истории клуба и возможности бороться за главные трофеи европейского баскетбола.

Как отметил Бэйкер, он решил не упускать такой шанс и присоединиться к действующим чемпионам Евролиги.

«Я буду играть во второй по силе лиге в мире», — добавил он.

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