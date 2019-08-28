Стивенс высказалась о своём поражении от Калинской на US Open
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«Один розыгрыш я проводила хорошо, другой — плохо. Нестабильность никак не пошла мне на пользу. Соперница проделала хорошую работу, оставаясь в игре, сражаясь. Она не позволила мне войти в игру. Моё уважение. Она очень хорошо сыграла, придерживаясь своего стиля», — приводит слова Стивенс The Independent.
Калинская в двух сетах обыграла Стивенс со счётом 6:3, 6:4 и впервые в карьере вышла во второй круг на турнире серии Большого шлема, где за выход в следующую стадию посоревнуется с другой представительницей США — Кристи Ан.
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