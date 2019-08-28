СМИ: МЮ и «Интер» договорились об аренде Санчеса
- Reuters
Как сообщает The Mirror, 30-летний форвард проведёт остаток нынешнего сезона в составе нерадзурри на правах аренды.
Отмечается, что соглашение между «Интером» и МЮ не будет включать в себя право на выкуп игрока.
Санчес перешёл в МЮ из лондонского «Арсенала» зимой 2018 года в обмен на Генриха Мхитаряна. В составе «красных дьяволов» он провёл 45 матчей и записал в свой актив пять голов и девять голевых передач.
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