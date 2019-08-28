СМИ: МЮ и «Интер» договорились об аренде Санчеса

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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» и итальянский «Интернационале» достигли договорённости по аренде чилийского форварда Алексиса Санчеса.
СМИ: МЮ и «Интер» договорились об аренде Санчеса
  • Reuters

Как сообщает The Mirror, 30-летний форвард проведёт остаток нынешнего сезона в составе нерадзурри на правах аренды.

Отмечается, что соглашение между «Интером» и МЮ не будет включать в себя право на выкуп игрока.

Санчес перешёл в МЮ из лондонского «Арсенала» зимой 2018 года в обмен на Генриха Мхитаряна. В составе «красных дьяволов» он провёл 45 матчей и записал в свой актив пять голов и девять голевых передач.

Ранее Златан Ибрагимович заявил, что готов вернуться в «Манчестер Юнайтед».

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