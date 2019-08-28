Ибрагимович заявил, что готов вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Шведский нападающий клуба североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил о своей готовности вернуться в английский «Манчестер Юнайтед».

«Я лев, а не человек. Лев все ещё рычит, да. Я все ещё мог легко играть в Английской премьер-лиге. Если я нужен «Юнайтед», я здесь. Но сейчас я в «Гэлакси», и это то, на чем я концентрируюсь. Я делал свою работу в Европе. Мне понравилось. У меня есть 33 трофея, которые я завоевал, и, надеюсь, я смогу выиграть что-то здесь, и тогда мы увидим, где я закончу карьеру», — приводит слова Ибрагимовича Mirror.

Он отметил, что следит за выступлениями красных дьяволов.

«Видел последнюю игру против «Кристал Пэлас», и если бы они забили свой пенальти, это была бы другая игра», — добавил 37-летний швед.

Ибрагимович выступал за МЮ с 2016 по 2018 годы. В его активе 29 голов и 10 голевых передач в 53 матчах за красных дьяволов, в составе которых он стал победителем Суперкубка Англии, и Кубка английской лиги, а также Лиги Европы УЕФА.

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