Источник: футболист МЮ Шоу пропустит четыре недели из-за травмы
- Reuters
Как сообщает talkSPORT, в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Кристал Пэлас» (1:2) защитник МЮ Люк Шоу травмировал подколенное сухожилие. На восстановление футболиста уйдёт не менее четырёх недель.
Шоу получил травму в первом тайме матча и был заменён на 34-й минуте встречи. В текущем сезоне АПЛ защитник выходил на поле в стартовом составе во всех трёх матчах своей команды.
Ранее сообщалось, что футболист МЮ подвергся оскорблениям на почве расизма после незабитого пенальти.