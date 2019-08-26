Источник: футболист МЮ Шоу пропустит четыре недели из-за травмы

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Названы сроки восстановления травмированного футболиста «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу.
Источник: футболист МЮ Шоу пропустит четыре недели из-за травмы
  • Reuters

Как сообщает talkSPORT, в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Кристал Пэлас» (1:2) защитник МЮ Люк Шоу травмировал подколенное сухожилие. На восстановление футболиста уйдёт не менее четырёх недель.

Шоу получил травму в первом тайме матча и был заменён на 34-й минуте встречи. В текущем сезоне АПЛ защитник выходил на поле в стартовом составе во всех трёх матчах своей команды.

Ранее сообщалось, что футболист МЮ подвергся оскорблениям на почве расизма после незабитого пенальти.

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