Футболист МЮ подвергся оскорблениям на почве расизма после незабитого пенальти

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд подвергся оскорблениям на почве расизма в социальной сети Twitter после того, как не сумел реализовать пенальти в матче чемпионата Англии по футболу с «Кристал Пэлас», в котором его команда потерпела поражение со счётом 1:2.
Футболист МЮ подвергся оскорблениям на почве расизма после незабитого пенальти
  • © JON OLAV NESVOLD, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает издание Sky Sports.

Отмечается, что Рэшфорд стал уже четвёртым футболистом за последние две недели, которого постигла подобная участь, после Тэмми Абрахама из «Челси», одноклубника по МЮ Поля Погба и футболиста «Рэдинга» Яку Мейте.

«Мы обязаны остановить это. У меня просто нет слов. Мы ведём различные кампании, вывешиваем баннеры «Нет расизму», а они прячутся под фейковыми аккаунтами и продолжают делать это. Считаю, что это просто безумие, раз нам приходится обсуждать данную проблему в 2019 году», — отметил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер.

Ранее сообщалось, что МЮ уступил «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии по футболу.

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