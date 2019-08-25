Футболист МЮ подвергся оскорблениям на почве расизма после незабитого пенальти
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Об этом сообщает издание Sky Sports.
Отмечается, что Рэшфорд стал уже четвёртым футболистом за последние две недели, которого постигла подобная участь, после Тэмми Абрахама из «Челси», одноклубника по МЮ Поля Погба и футболиста «Рэдинга» Яку Мейте.
«Мы обязаны остановить это. У меня просто нет слов. Мы ведём различные кампании, вывешиваем баннеры «Нет расизму», а они прячутся под фейковыми аккаунтами и продолжают делать это. Считаю, что это просто безумие, раз нам приходится обсуждать данную проблему в 2019 году», — отметил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер.
Ранее сообщалось, что МЮ уступил «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии по футболу.