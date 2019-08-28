Пике о Неймаре: мы хотели бы, чтобы он вернулся в «Барселону»

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Защитник испанского футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике высказал мнение о возможном возвращении в команду нападающего Неймара, выступающего за французский «Пари Сен-Жермен».
Пике о Неймаре: мы хотели бы, чтобы он вернулся в «Барселону»
  • Reuters

«Конечно, мы хотели бы, чтобы он вернулся в команду, но это та вещь, которую мы не можем контролировать. Нужно дать поработать тем людям, которые смогут всё решить. В ближайшие дни мы узнаем окончательное решение», — приводит слова Пике Sport.es.

27-летний Неймар является самым дорогим футболистом планеты, в 2017 году ПСЖ заплатил за него «Барселоне» €222 млн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и ПСЖ не сумели договориться о переходе Неймара.

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