СМИ: «Барселона» и ПСЖ не сумели договориться о переходе Неймара

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Представители испанской «Барселоны» и французского ПСЖ провели очередной раунд переговоров по переходу бразильского нападающего Неймара в состав сине-гранатовых, однако они не увенчались успехом.
СМИ: «Барселона» и ПСЖ не сумели договориться о переходе Неймара
  • Reuters

Как сообщает AS, каталонский клуб на переговорах представляли главный исполнительный директор Оскар Грау, вице-президент Хавьер Бордас, а также технический секретарь Эрик Абидаль. Со стороны ПСЖ участвовал спортивный директор Леонардо Араужо.

По информации источника, стороны не достигли соглашения о переходе 27-летнего игрока. Несмотря на это, представители «Барселоны» всё ещё надеются заключить успешную сделку. Трансферное окно в Европе закрывается 2 сентября.

Ранее Неймар сообщил руководству ПСЖ о желании перейти именно в «Барселону».

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