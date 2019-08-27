СМИ: «Барселона» и ПСЖ не сумели договориться о переходе Неймара
- Reuters
Как сообщает AS, каталонский клуб на переговорах представляли главный исполнительный директор Оскар Грау, вице-президент Хавьер Бордас, а также технический секретарь Эрик Абидаль. Со стороны ПСЖ участвовал спортивный директор Леонардо Араужо.
По информации источника, стороны не достигли соглашения о переходе 27-летнего игрока. Несмотря на это, представители «Барселоны» всё ещё надеются заключить успешную сделку. Трансферное окно в Европе закрывается 2 сентября.
Ранее Неймар сообщил руководству ПСЖ о желании перейти именно в «Барселону».