Неймар сообщил руководству ПСЖ о желании перейти именно в «Барселону»
Бразильский нападающий французского ПСЖ сообщил руководству клуба о том, что хочет перейти именно в «Барселону».
- Reuters
О своём желании футболист рассказал в личном разговоре со спортивным директором парижан Леонардо Араужо, сообщает Marca.
Отмечается, что после этого делегация «Барселоны» вылетела во Францию.
Ранее ПСЖ назвал «Реалу» условия для перехода Неймара.
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