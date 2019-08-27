Неймар сообщил руководству ПСЖ о желании перейти именно в «Барселону»

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Бразильский нападающий французского ПСЖ сообщил руководству клуба о том, что хочет перейти именно в «Барселону».
Неймар сообщил руководству ПСЖ о желании перейти именно в «Барселону»
  • Reuters

О своём желании футболист рассказал в личном разговоре со спортивным директором парижан Леонардо Араужо, сообщает Marca

Отмечается, что после этого делегация «Барселоны» вылетела во Францию. 

Ранее ПСЖ назвал «Реалу» условия для перехода Неймара.

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