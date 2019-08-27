Неймар сообщил руководству ПСЖ о желании перейти именно в «Барселону»

Бразильский нападающий французского ПСЖ сообщил руководству клуба о том, что хочет перейти именно в «Барселону».

Reuters

О своём желании футболист рассказал в личном разговоре со спортивным директором парижан Леонардо Араужо, сообщает Marca. Отмечается, что после этого делегация «Барселоны» вылетела во Францию. Ранее ПСЖ назвал «Реалу» условия для перехода Неймара.