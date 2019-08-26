СМИ: ПСЖ назвал «Реалу» условия для перехода Неймара

Французский ПСЖ согласится продать бразильского форварда Неймара в «Реал», если в обратном направлении последует его соотечественник Винисиус.

Как сообщает AS, ПСЖ может продать форварда команды Неймара в мадридский «Реал», если в сделку, помимо денег, будет включён 19-летний игрок мадридцев Винисиус. Руководство французской команды видит большую перспективу в молодом бразильце.

В прошлом сезоне Неймар сыграл 28 матчей за ПСЖ, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач. На счету Винисиуса 30 матчей за «Реал», четыре мяча и два ассиста.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит ПСЖ два варианта трансфера Неймара.