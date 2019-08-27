Женская юниорская сборная России обыграла команду Латвии и вышла в полуфинал ЧЕ

Короткая ссылка
Сборная России среди баскетболисток не старше 16 лет победила в четвертьфинальной встрече чемпионата Европы команду Латвии.
Женская юниорская сборная России обыграла команду Латвии и вышла в полуфинал ЧЕ
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 65:63 в пользу россиянок.

Самой результативной в составе победителей стала Кристина Савкович — 17 очков, пять подборов и четыре передачи. Анастасия Косу сделала дабл-дабл — 16 очков + 15 подборов.

В полуфинальной встрече сборная России сыграет с победителем пары Италия — Испания. Матч состоится 29 августа.

Ранее женская юниорская сборная России обыграла Данию и стала четвертьфиналистом ЧЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить