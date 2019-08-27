Женская юниорская сборная России обыграла команду Латвии и вышла в полуфинал ЧЕ

Сборная России среди баскетболисток не старше 16 лет победила в четвертьфинальной встрече чемпионата Европы команду Латвии.

Reuters

Встреча завершилась со счётом 65:63 в пользу россиянок. Самой результативной в составе победителей стала Кристина Савкович — 17 очков, пять подборов и четыре передачи. Анастасия Косу сделала дабл-дабл — 16 очков + 15 подборов. В полуфинальной встрече сборная России сыграет с победителем пары Италия — Испания. Матч состоится 29 августа. Ранее женская юниорская сборная России обыграла Данию и стала четвертьфиналистом ЧЕ.