Женская юниорская сборная России обыграла Данию и стала четвертьфиналистом ЧЕ.

Итоговый счёт поединка первого раунда плей-офф — 95:47 в пользу россиянок.

Самым результативным игроком в составе сборной России стала Сабрина Довнар-Запольская — 19 очков, шесть подборов и шесть перехватов.

В следующем матче соперником коллектива Александра Ковалёва станет команда Греции. Матч состоится 27 августа, начало — в 17:30.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу крупно проиграла Аргентине в товарищеском матче.