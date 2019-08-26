Женская юниорская сборная России обыграла Данию и стала четвертьфиналистом ЧЕ

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Женская юниорская сборная России обыграла Данию и стала четвертьфиналистом ЧЕ.
Женская юниорская сборная России обыграла Данию и стала четвертьфиналистом ЧЕ
  • РИА Новости

Итоговый счёт поединка первого раунда плей-офф — 95:47 в пользу россиянок.

Самым результативным игроком в составе сборной России стала Сабрина Довнар-Запольская — 19 очков, шесть подборов и шесть перехватов.

В следующем матче соперником коллектива Александра Ковалёва станет команда Греции. Матч состоится 27 августа, начало — в 17:30.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу крупно проиграла Аргентине в товарищеском матче.

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